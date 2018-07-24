Минобороны проведет внеплановую проверку военного имущества на Харьковском бронетанковом заводе

В Минобороны заявили, что не охраняют военную технику на заводе, потому что он отказался заключать договор об охране.

Министерство обороны Украины проведет внеплановую инвентаризацию военного имущества государственного предприятия «Харьковский бронетанковый завод».

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой Министерство обороны.

«Министерством обороны организована работа по внеплановой инвентаризации военного имущества, находящегося на территории ГП «Харьковский бронетанковый завод», его приему и закреплению за воинскими частями Вооруженных сил Украины и заключению соответствующего договора хранения», - сообщили в Минобороны.

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Кроме того, в Минобороны заявили, что не охраняют военную технику, которая находится на предприятии, поскольку завод отказался заключать договор об охране.

«Сохранение имущества, находящегося на территории предприятия, осуществляется в соответствии с требованиями устава предприятия (или в соответствии с условиями контракта). В 2013 году такой договор был заключен. Но, начиная с 2014 года, руководство ГП «Харьковский бронетанковый завод» отказалось от заключения договора хранения», - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, недавно харьковские блогеры беспрепятственно проникли на военные склады Харьковского бронетанкового завода. По их словам, на видео, которое они выложили в YouTube, показано, что на складах находится около 300 боевых машин, среди которых десяток новых танков «Булат», однако совершенно нет охраны.

После публикации видео в YouTube полиция открыла уголовное производство по статье «незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование.

Ранее в «Укроборонпроме» сообщили, что также проводят расследование состояния охраны периметра предприятия.