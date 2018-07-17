Харьковская полиция начала расследовать проникновение видеоблогеров на территорию военного завода

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Харьков. 17 июля. УНИАН. В Харькове полиция начала расследование по факту проникновения видеоблогеров на территорию военного завода.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции (ГУНП) в Харьковской области, сегодня, 17 июля, следователь отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса ("незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан") и начал досудебное расследование.

По сведениям полиции, 17 июля «неустановленные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которую в дальнейшем разместили в социальных сетях».

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства события и лиц, причастных к нему. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, сегодня в Интернете появилось видео, на котором два видеоблогера проникли на территорию харьковского военного завода. Там без охраны хранятся отремонтированные и старые танки.