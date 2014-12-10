Россия продолжает выводить свои войска из Херсонской области – пограничники

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

"Есть существенные сдвиги по полуострову Ад и по Арабатской стрелке", - сказал он и добавил, что россияне отводят войска.

В то же время, пограничники изучают ситуацию на предмет минирования местности.

Таким образом, Слободян отметил, что процесс идет в позитивном русле.

Вместе с тем он пояснил, что информация о неотведении войск, которая была предоставлена сегодня утром, - по состоянию на вчерашний вечер. "Сейчас ситуация уже меняется и она постоянно меняется", - добавил Слободян.

"По полуострову Ад и по Арабатской стрелке мы имеем конкретный позитив. Там российские войска продолжают, скажем так, отводить свои войска, а мы готовимся к тому, чтобы занять их позиции", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, накануне председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в своем Twitter сообщил о том, что российские военные уходят за пределы Херсонской области в районе Арабатской стрелки.

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«На Арабатской стрелке, полуостровах Чонгар и Ад российские ВС отходят за пределы Херсонской области. Это - еще одна наша общая победа!», - написал он.

10 декабря появилась информация о том, что несмотря на договоренность силовиков России и Украины об отводе российских войск с трех участков Херсонской области до 18 часов 9 декабря, солдаты так и не оставили занятые территории.

"Часть российских войск была отведена - техника. Принимаются меры, чтобы в рамках договоренностей побудить российскую сторону до окончательного ухода войск. Вчера они так и не отошли. На блокпосту в селе Стрелковое русские воины остались", - заявил Слободян.

По его словам, украинская газораспределительная станция и буровые вышки возле села Стрелковое еще находятся под контролем россиян. "Были гарантии с российской стороны, что их силы будут отведены до 18.00 9 декабря. Будем ждать, что сегодня договоренности будут выполнены", - добавил представитель службы.