Медведчук в Минске появился с подачи Путина - Геращенко

Геращенко рассказала, что фамилия Медведчука впервые прозвучала во время телефонных переговоров в июле 2014-го между Ангелой Меркель и Порошенко.

Виктор Медведчук в Трехсторонней рабочей группе в Минске, вероятно, появился с подачи его кума, президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Фамилия Медведчука впервые прозвучала во время телефонных переговоров в июле 2014-го между Ангелой Меркель и Порошенко. Она назвала эту фамилию как того, кто, по ее мнению, мог бы о чем-то говорить с Путиным. Очевидно, что она это сделала с подачи Путина", - сказала она.

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Геращенко отметила, что Медведчук в группе нужен, несмотря на то, что президент Петр Порошенко имеет прямой контакт с Путиным.

"Телефонный контакт с Путиным президент Украины ради освобождения заложников имеет, но мы имеем и "результаты" слова Путина", - сказала вице-спикер.

В качестве примера Геращенко привела то, что во время последних телефонных разговоров Порошенко и Путин дважды договорились, что будет доступ уполномоченного по правам человека, гуманитарный обмен визитами и доступ к политзаключенным, но на деле украинского омбудсмена Людмилу Денисову не допустили к узникам Кремля.