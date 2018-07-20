Геращенко: "никаких референдумов" на оккупированном Россией Донбассе не будет

Украинская сторона призывает РФ выполнить Минские соглашения и вывести российские войска и наемников с Донбасса.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркивает, что никаких референдумов на оккупированном Россией Донбассе не будет.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками, никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозг гражданам промывает российская пропаганда и "Лайфньюс", который запугивают людей «фашистами и хунтой», никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - подчеркнула Геращенко.

"Путин признался, что это он и его военные уже организовали "референдум" в Крыму, и это признание, эту явку с повинной наши дипломаты обязаны использовать в исках против РФ относительно кражи Крыма, во всех наших заявлениях для ужесточения санкций против РФ", - заявила Геращенко.

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При этом она отметила, что в Минских соглашениях речь не идет о каком-либо референдуме. "А есть местные, региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству, под эгидой международных организаций, в частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - заявила Геращенко.

Она отметила, что выборы на Донбассе возможны только после демилитаризации региона и разоружения боевиков. Геращенко отметила, что они не должны проходить "под дулами автоматов" и "под наблюдением ФСБшников и «зеленых человечков» с перешитыми шевронами".

Также Геращенко заявила, что в выборах должны участвовать внутренне перемещенные лица из Донбасса. "Потому что это они, а не марионетки Кремля, являются голосом Донбасса", - заявила Геращенко.

"Мы твердо стоим на позиции, что РФ должна выполнять Минские соглашения: прекратить стрелять, прекратить поставки техники боевикам, вывести свои войска с перешитыми шевронами, "потеряшек" и оружие, освободить заложников и вернуть нам контроль над нашей границей", - подчеркнула она.

"А референдумы Путин пусть дома организует, в РФ, например, о повышении пенсионного возраста. Интересно, соберет ли 80 или 90 процентов поддержки?" - подчеркнула Геращенко.

Также, по ее словам, украинская сторона официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить информацию, "о каких таких «новых идеях относительно Украины», о которых заявил в своем интервью Путин, шла речь на встрече в Хельсинки, и шла ли речь вообще".

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, президент России Владимир Путин во время состоявшейся 16 июня в Хельсинки встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий относительно их статуса с участием международного сообщества.

17 июля Путин сообщил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине.

«Мы говорили об Украине, там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать этот пока на экспертном уровне», - сообщил Путин.