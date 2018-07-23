США четко заявили о невозможности проведения какого-либо референдума на оккупированных территориях - Климпуш-Цинцадзе

11:57, 23 июля 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Соединенные Штаты четко заявили о поддержке выполнения Минских соглашений и невозможности проведения какого-либо референдума на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на Национальном оборонном хакатоне по вопросам сферы безопасности и обороны, комментируя информацию о том, что якобы президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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«Была четкая реакция из Белого дома, из Совета нацбезопасности США, что Соединенные Штаты занимают позицию поддержки выполнения Минских соглашений и невозможности проведения референдума на территории страны, которая не контролирует часть своей территории. Поэтому здесь нет предмета для обсуждения», - отметила она.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля со своей стороны подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом еще и предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Отмечалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше его рассмотреть.

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Теги: #США#референдум в ДНР