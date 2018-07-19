ФСБ шантажирует Кольченко и навязывает ему российский паспорт

"Шантажирует тем, что у него родители, родственники в Крыму остались. После этого ему предлагают подписать российский паспорт", - сказала мать политзаключенного.

Политзаключенного Кремля Александра Кольченко шантажируют сотрудники ФСБ и периодически предлагают ему подписать российский паспорт.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала мать заключенного Лариса Кольченко.

"Периодически к нему приходят сотрудники ФСБ, вызывают его на беседу, рассказывают, как плохо в Украине и как хорошо в России. Шантажирует тем, что у него родители, родственники в Крыму остались. После этого ему предлагают подписать российский паспорт", - сказала мать.

Она добавила, что, видимо, этот паспорт уже изготовлен, а предлагают подписать, чтобы было легче удержать его в России уже на законных основаниях.

Мать Кольченко рассказала, что у нее будет свидание с сыном в конце июля – первое с октября 2017 года.

"Нам уже подписали заявление, и я уже взяла билеты. Собираюсь полным ходом, покупаю то, что Саша просил, и готовлюсь к поездке. Что-то вкусное повезу – хочется его чем-то побаловать. С деньгами на переезд помогают волонтеры. Одна бы не справилась", - рассказала Кольченко.

Она также добавила, что думает о переезде, потому что "в такой ватный Крым Саша уже не вернется".

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"Но пока с Сашей вопрос не решен, пока он находится в России – не собираюсь. Потому что так легче с ним общаться, посылать передачи и ездить к нему", - рассказала мать политзаключенного.

По ее словам, просить Путина о помиловании она не будет.

"К Путину я бы не обращалась. И Саша бы моего обращения не одобрил. Он сказал, что никогда не будет просить о помиловании", - подытожила мать Кольченко.

Ранее сообщалось, что активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма.

Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 14 мая ц.г. Сенцов, который содержится в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ), объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Кольченко, который содержится в колонии Челябинска, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего Сенцова, однако 7 июня прекратил его в связи с резким ухудшением физического состояния.