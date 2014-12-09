Аваков пообещал ликвидировать все игорные заведения в Украине в течение 10 дней

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Милиция больше не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игорно-лотерейщиков, через систему непонятных справок, экспертиз и решений судов, которые, по сути, ведут игорную деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, которые текут мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр. Постоянные столкновения, криминал и минимум налогов в бюджет. Коррупционные бешеные деньги, постоянно рыщут в поисках крыши среди госчиновников, - вот чем сейчас есть эти игровые (лотерейные) заведения. Довольно корявых схем и коррупционных крыш. Внесистемного решения этого вопроса нет... Никаких кривых компромиссов и вариантов. В течение десяти дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые (лотерейные) заведения. Начнем с Киева - дальше по всей стране», - заявил министр.

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Аваков сообщил, что сегодня на заседании Кабмина доведет позицию и решение МВД, произведенную на совещании руководящего состава, до внимания министров.