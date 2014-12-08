Россия отклонила прошение Аксенова: "переходный период" продлевать не будут

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы российского правительства, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с договором о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации был предусмотрен переходный период для интеграции Крыма и Севастополя в экономическую, финансовую и правовую системы РФ. Этот период заканчивается 1 января 2015 года. Мы его не будем продлевать, несмотря на то, что такие предложения звучат", - сказал Козак.

Читайте такжеРоссия в Крыму нарушает обязательства оккупационной власти - Human Rights WatchПо его словам, "Крым готов по подавляющему большинству вопросов войти в систему государственного управления Российской Федерации".

Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев во время того же совещания сообщил, что подписал постановление правительства о двухлетнем переходном периоде при установлении тарифов ЖКХ в Крыму, пишет Крым.Реалии.

Ранее самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов просил Россию продлить "переходный период" до 2016 года.