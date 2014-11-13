Аксенов просит Россию продлить "переходной период" оккупации до 2016 года

Об этом в четверг 13 ноября сообщила вице-премьер «правительства» аннексированного Крыма Евгения Бавыкина, передает Крым.Реалии.

«Обращение направлено главой Крыма с учетом того, что существуют проблемы интеграции в финансовую, юридическую, правовую, банковскую сферы. К сожалению, даже с учетом того, что по многим вещам мы успели решить проблемы и найти решения или внести изменения в соответствующее законодательство России. Но при приближении 1 января 2015 года возникает все больше проблем, которые невозможно решить одномоментно», – сказала она на совещании в «Совете министров» Крыма.

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