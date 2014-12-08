Взрыв в Харькове оказался звуком от утилизации найденных в металлоломе снарядов

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области, утилизация состоялась сегодня, 8 декабря, на полигоне в Дергачевском районе области.

В ГСЧС не уточнили, какой объем взрывчатых веществ был утилизирован, отметив, что взрывные части нелегально ввезенных снарядов обнаружило оперативное управление ГУ Миндоходов в Харьковской области.

По данным пресс-службы Главного управления Миндоходов Украины в Харьковской области, в грузе, который ориентировочно прибыл в Харьков из зоны АТО, было около 4 тонн металлолома, среди которого специалисты обнаружили 10 снарядов (около 700 кг в тротиловом эквиваленте).

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В правоохранительных органах подчеркнули, что никаких чрезвычайных происшествий в городе и районе не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря на территории нелегального пункта приема металлолома одной из промышленных зон Харькова работники налоговой милиции обнаружили взрывные части нелегально ввезенных из зоны АТО «Градов» и «Ураганов».