Сайт Рады по ошибке сообщил о принятии поправки о "3 миллиардах для Ахметова" - СМИ

По приблизительным подсчетам, поправка нардепов помогла бы самому богатому украинцу Ринату Ахметову сэкономить более 3 миллиардов гривень.

Сайт Верховной Рады опубликовал новость о принятии поправки, которая позволила бы ДТЭК Рината Ахметова не платить более 3 миллиардов гривень налогов. На самом деле поправка принята не была - за нее проголосовали 155 депутатов из необходимых 226.

Как сообщает Bihus.Info, опубликовав скриншот, на сайте Верховной Рады вышла новость о том, что скандальная льгота проголосована. В ответ на запросы журналистов ситуацию пообещали прокомментировать позже.

По приблизительным подсчетам, поправка нардепов помогла бы Ринату Ахметову сэкономить более 3 миллиардов гривень. Соответственно, эта сумма не попала бы в бюджет. Скандальную поправку внесли в законопроект, касающийся выплаты алиментов. В тексте к первому чтению ее не было, она появилась там накануне голосования закона во втором чтении, после прохождения Комитета налоговой и таможенной политики. Инициатором поправки назвал себя депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Вознюк.

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Как сообщал УНИАН, Рада не поддержала поправку об отмене уплаты НДС при импорте оборудования для возобновляемой энергетики. Предлагалось временное освобождение от уплаты НДС - до 1 января 2020 года.