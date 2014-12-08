Глава винницкой милиции подтвердил, что 6 декабря ОГА штурмовали "завезенные из других регионов" лица

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной событиям 6 и 7 декабря в Виннице.

На вопрос корреспондента УНИАН были ли во время «штурма» помещения завезены неизвестные лица из других регионов, руководитель областной милиции ответил, что пока данная информация уточняется. «Я это озвучивать пока не буду, но все говорит о том, что были и есть видео, которое изучается и в ближайшее время будет установлено, кто там был (во время штурма помещения ОГА - УНИАН), - ответил Моренец.

На уточняющий вопрос, сколько этих лиц было завезено в Винницу, руководитель милиции также сказал, что все подробности, в том числе и количество, сейчас устанавливаются. «Не могу пока сказать сколько, но однозначно были такие люди», - добавил он.

Моренец заверил, что работники милиции не совершали никаких действий с применением спецсредств. По его словам, им даже не выдавали ни газ, ни другие спецсредства. «Правоохранители сдерживали граждан от противоправных действий и обеспечивали охрану общественного порядка», - пояснил руководитель милиции Винницкой области.

Читайте такжеВ Виннице около 5 тысяч человек собрались на площади ШевченкоОн также сообщил, что на сегодняшний день в больнице находятся 7 из 8 работников милиции, которые обратились к врачам, из них 3 находятся в реанимации с отравлением неопределенным газом.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря утром в Виннице около 400 активистов взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитка. Во время штурма помещения пострадали 8 правоохранителей. Следственный отдел Управления МВД Украины в Винницкой области открыло уголовные производства по факту нарушения общественного порядка и избиение милиционеров возле Винницкой облгосадминистрации.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно уволить председателя ОГА Анатолия Олейника.

Затем участники акции переместились к зданию областного управления милиции, что на ул. Театральная и требовали отставки начальника Управления МВД в области Игоря Моренца.

На вечер того же дня планировалась еще одна акция, однако затем решили ее отменить, чтобы не подвергать опасности жителей и не создавать очередного повода для открытия «второго» фронта внутри страны и обеспечения «картинки» для российских СМИ.

7 декабря на площади в центре Винницы состоялось ”Народное вече” с участием 150-200 человек, которое проголосовало за отставку губернатора Анатолия Олейника и за нового, ”народного губернатора” - председателя винницкого отделения ВО ”Свобода” Алексея Фурмана.