В Виннице отменили запланированный на вечер митинг, чтобы не создавать "картинку" для СМИ России

Об этом УНИАН сообщили военные и волонтеры, которые и намеревались выйти к зданию ОГА и требовать обеспечения нормальной работы облсовета и облгосадминистрации и освободить админздание от неизвестных лиц в масках.

«Да, акцию планировали, потом решили ее отменить, чтобы не подвергать опасности жителей и не создавать очередного повода для открытия «второго» фронта внутри страны и обеспечения «картинки» для российских СМИ», - прокомментировал один из военных, который по ротации недавно вернулся из зоны АТО.

По его мнению, события, которые произошли сегодня в Виннице - недопустимы, когда в Украине идет война и гибнут военные, защищая ее независимость.

«Все, кто хочет воевать - езжайте на восток страны, именно там нужно проявлять силу и мужество, а не блокировать работу дееспособной и свободной от российских оккупантов области», - считает он.

Читайте такжеВ Виннице во время штурма облсовета пострадали восемь милиционеров и семь гражданскихТакже винничане намерены в ближайшие дни направить письмо-обращение председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману с просьбой выработки механизма для возможности роспуска и переизбрания состава Винницкого областного совета по требованию общины области.

Как сообщал УНИАН, в субботу утром в Виннице активисты взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно освободить председателя ОГА Анатолия Олийныка.