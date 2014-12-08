Семья главаря "ЛНР" никогда не была пророссийской - односельчане

Александр Якимчук, один из жителей поселка Кельменцы Черновицкой области, где вырос Плотницкий, хорошо знал родителей главаря "ЛНР".

По его словам, до того, как на Востоке Украины начались боевые действия и еще до того, как Игорь Плотницкий засветился в этих событиях не просто как непосредственный участник, а как их зачинщик, его бывшие земляки ничего плохого ни о нем, ни о его семье, сказать не могли.

«Отец «главы ЛНР» – человек верующий, ходил в церковь, нигде и никогда не дебоширил. Семья Игоря Плотницкого никогда не была пророссийской. Когда все началось на Востоке, его отец пришел к моему со слезами на глазах... Говорил: «Ну как же так? Разве могу я ему вставить свои мозги?», - рассказал Якимчук.

Читайте такжеВ МИД ответили на заявление «главы ЛНР» о дуэли с Порошенко: «Он достоин лишь дуэли с судом»Мария Мельник, которая преподавала главарю "ЛНР" украинский язык и литературу, рассказала УНИАН, что была шокирована деятельностью бывшего ученика, когда о ней узнала.

«Для меня это стало таким шоком… Я ведь пыталась привить ученикам любовь к Украине, основываясь на фактах, на примерах, на эмоциях. И когда я узнала, что он стал одним из лидеров ЛНР... Это такой позор. И для меня лично, и для нашего заведения», - посетовала она.

По словам учительницы, деятельность Плотницкого она воспринимает как личную трагедию и не может оправдывать тем, что после окончания военного училища (в 1987 году) он постоянно проживал на Востоке Украины, «где шельмовалось все украинское».

«Ведь корни его отсюда. То ли его завербовали там, то ли он действует за деньги», - предполагает она.

Подробнее о "бандеровских" корнях Плотницкого читайте в статье УНИАН "Вождь» ЛНР оставил родственников «хунте".