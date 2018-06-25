«Вождь» ЛНР оставил родственников «хунте»

Вопреки расхожему мнению, что «вожаки» самопровозглашенных террористических организаций ЛНР и ДНР – поголовно уроженцы Донбасса, на самом деле это – не так. «Лидеры» пророссийских боевиков и до начала «русской весны» особо не бравировали своим происхождением. Сегодня же, активно пытаясь разделить в умах жителей оккупированных боевиками территорий «ополченцев» и «хунту» (Правый Сектор, Нацгвардию – нужное подчеркнуть), «патриоты» донбасского края тем более не спешат раскрывать нюансы своей биографии.

Возьмем, к примеру, руководителя ЛНР Игоря Плотницкого. Не вдаваясь в хитросплетения «назначений» и «отставок» самопровозглашенных «властей» Луганщины за последние полгода, отметим, что российские СМИ неоднократно публиковали биографию этого персонажа. Практически в каждом таком сообщении фигурировали год и место рождения Плотницкого – 1964-й, Луганск. Далее – об отрочестве и юности «героя» - ни слова. Продолжение биографии в каждом таком сообщении начинается лишь с конца 80-х.

Причина такой избирательности в подаче биографических данных «борца с хунтой» в том, что эти 23 года своей жизни Игорь Плотницкий провел в самом, что ни на есть, «бандеровском» крае – Буковине. УНИАН побывал на родине «главы ЛНР», поговорил о личности Плотницкого с местными жителями, а также пообщался учительницей и бабушкой «героя Новороссии».

С детства пророссийским не был

В поселке Кельменцы Черновицкой области, где вырос будущий глава луганских сепаратистов, Игоря Плотницкого жители помнят. В разговорах его, в лучшем случае, поминают как человека, который совершил огромную ошибку, но еще может опомниться. Но, в большинстве своем, мнения кельменчан о соотечественнике сходятся к одному – Плотницкий стал террористом за деньги.

Так, школе, в которой учился будущий террорист, его помнят как хорошего ученика. Мол, учился на «отлично», только по черчению получал «хорошо». Мария Мельник, которая преподавала главарю ЛНР украинский язык и литературу, рассказала УНИАН, что была шокирована деятельностью бывшего ученика, когда о ней узнала. «Для меня это стало таким шоком… Я ведь пыталась привить ученикам любовь к Украине, основываясь на фактах, на примерах, на эмоциях. И когда я узнала, что он стал одним из лидеров ЛНР... Это такой позор. И для меня лично, и для нашего заведения», - посетовала она.

По словам учительницы, деятельность Плотницкого она воспринимает как личную трагедию и не может оправдывать тем, что после окончания военного училища (в 1987 году) он постоянно проживал на Востоке Украины, «где шельмовалось все украинское»: «Ведь корни его отсюда. То ли его завербовали там, то ли он действует за деньги», - предполагает она.

Так считает и один из местных жителей, Александр Якимчук, который хорошо знал родителей главаря ЛНР. По его словам, действия Игоря Плотницкого в роли «вождя» луганских боевиков, который купился на российские деньги, уже принесли много горя и его односельчанам, и его семье, и всей Украине. «И за это придется отвечать перед Богом. Я очень прошу, если он где-то слышит, видит это, чтобы он опомнился. Если ему так не нравится Украина, то есть Россия и другие страны. Пожалуйста, поезжай туда, работай и пусть Бог помогает», - говорит Якимчук.

До того, как на Востоке Украины начались боевые действия и еще до того, как Игорь Плотницкий засветился в этих событиях не просто как непосредственный участник, а как их зачинщик, его бывшие земляки ничего плохого ни о нем, ни о его семье, сказать не могли. «Отец «главы ЛНР» – человек верующий, ходил в церковь, нигде и никогда не дебоширил, - рассказывает Якимчук. – Семья Игоря Плотницкого никогда не была пророссийской. Когда все началось на Востоке, его отец пришел к моему со слезами на глазах... Говорил: «Ну как же так? Разве могу я ему вставить свои мозги?».

Сделал родителей беженцами

Как бы там ни было, действия сына не самым лучшим образом отразились и на его родителях. Переломным моментом в отношении земляков к семье Плотницкого стали похороны погибшего в зоне АТО 8 августа 2014 года младшего сержанта 24-й отдельной механизированной бригады 23-летнего Александра Паламара. После этого родственники Плотницкого не стали испытывать судьбу и уехали в неизвестном направлении.

По словам Александра Якимчука, к тому моменту, родители Плотницкого уже некоторое время с сыном не общались: «Веня (отец Игоря Плотницкого Вениамин, – УНИАН) говорил, что невестка всего один раз подняла трубку и сказала, чтобы родители больше не звонили, потому Игоря нет и общаться с ним нельзя. А потом они уехали. Но куда – никто не знает. Может, на Камчатку, потому что они когда-то там жили, может, к своему второму сыну, который живет где-то на Киевщине. Но, не думаю, что они поехали к Игорю. Они осуждали его действия».

В свою очередь, соседи семьи Плотницкого, рассказывая о подробностях внезапного отъезда родителей террориста из родного дома, отмечают, что те выехали в сопровождении четырех внедорожников, бросив все имущество. «Даже кота и собаку оставили, теперь их соседи за животными ухаживают. Правда, перед отъездом они пробовали продать дом и имущество, но почти все так и оставили... Выехали в сопровождении четырех черных джипов: 2 спереди, 2 сзади… Их как президента везли», - рассказывает соседка.

«Забота» о собственной бабушке

Впрочем, во время общения с кельменчанами выяснилось, что не все родственники Игоря Плотницкого покинули родные места. Сегодня в стационарном отделении территориального центра соцобслуживания в селе Ленковцы осталась в одиночестве его бабушка. Женщине уже 94 года, она не очень хорошо понимает, что означают слова «сепаратист» и «террорист» и куда исчезли ее дети и внуки. Старушка просто хочет, чтобы близкие были рядом.

«Я болею, а медикаменты очень дорогие. Я на ноги не могу встать… Если бы это не было грешно, я бы покончила с собой, уже намучилась, - жалуется Нина Плотницкая. – У меня есть сын, но его нет рядом. Меня мой брат должен похоронить».

Тем не менее, женщина радуется посетителям и благодарит, что пришли ее навестить. Рассказывает, что время от времени приходят чужие люди, приносят какие-нибудь гостинцы. А о своем внуке бабушка почти ничего не знает. Все, что ей известно об Игоре Плотницком, ей рассказал ее брат: «Я не знаю, что произошло. Я уже все глаза выплакала. Он учился в Пензе, когда наш военкомат его туда послал, а назад не возвращался… Есть у меня еще один внук, младший, Миша. Он в Киеве, но я его адреса не знаю. Может, хоть он бы ко мне приезжал?»

По словам заведующего стационарным отделением Кельменецкого территориального центра соцобслуживания Геннадия Корнея, Нина Плотницкая находится у них на полном государственном обеспечении с ноября 2010 года. Родители Игоря Плотницкого отношений с ней не поддерживают, а сам главарь луганских террористов ни разу не проведывал старушку.

«Она сама себя обслуживать не может, ей нужен уход, поэтому она здесь. А ее внук... Все происходящее на Востоке – на его совести. Брат рассказал Нине Павловне об Игоре. После этого она плачет... Может целыми днями плакать, хоть не думаю, что она вполне осознает, чем занимается ее внук, - рассказал Корней. – Вот, он говорит, что надо наступать на бандеровщину... Ну, он же сам отсюда, здесь вырос, в школу ходил. Он знает этот регион. Какие тут фашисты, откуда? Я думаю, что все это – деньги».

В центре соцобслуживания у Нины Плотницкой – полное государственное обеспечение. «Мы свою работу делаем, ухаживаем за ней. Когда ей очень плохо, то и с ложечки кормим. Больше ей такого ухода никто не сможет дать», - рассказал заведующий отделением.

По его словам, каким бы ни был «вождь» луганских террористов Плотницкий и сколько бы он не рассказывал, что «хунта» не помогает луганским пенсионерам, тот факт, что его родная бабушка находится на обеспечении «хунты», говорит сам за себя.

Владимир Звенигородский