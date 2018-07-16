В Вашингтоне российский фейк о поставке Украине неисправных Javelin назвали "худшим примером пропаганды"

"Почему бы это мы поставляли неисправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие", - заявили в Госдепе.

Исполняющая обязанности помощника Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов назвала «пропагандой худшего сорта» публикации российских СМИ о том, что США якобы поставили Украине неисправные ракетные комплексы Javelin.

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«Почему бы это мы поставляли неисправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие», – заявила Кайданов, – Это отнюдь не соответствует действительности. Еще раз скажу – это худший пример пропаганды», – пояснила Кайданов, передает Радио Свобода.

Дипломат не стала отвечать, какие дальнейшие шаги относительно предоставления оружия Украины обсуждаются сейчас в Государственном департаменте, но подчеркнула, что Соединенные штаты будут делать все, что возможно, для усиления своих союзников и партнеров.

На прошлой неделе российские СМИ сообщали, что США якобы поставили Украине неисправные комплексы Javelin. Об этом говорится в якобы письме от генерального конструктора ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». Но в СНБО назвали обнародованный документ подделкой, организованной российскими спецслужбами.

Как сообщал УНИАН, ранее конгресс США одобрил выделение Украине $ 250 миллионов на вооружение в следующем году.