Конгресс США одобрил выделение Украине $250 миллионов на вооружение в следующем году

Сумма средств, которую предлагается выделить на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

Палата представителей Конгресса США в четверг, 24 мая, одобрила выделение в 2019 году $ 250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки "оборонительных вооружений".

Соответствующую статью включили в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год, пишет ZN.UA.

В частности, в соответствии с пояснительными материалами, проект предлагает "профинансировать запрос президента" (Дональда Трампа - ред.) по Украине, включая $ 250 млн на "летальные оборонительные средства".

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Аналогичная статья расходов уже в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направления политики Минобороны США, так, в 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, было выделено $ 200 млн.

Напомним, 22 мая на одном из военных полигонов Украины провели испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). На полигоне были продемонстрированы контрольные запуски по наземным целям, которые исполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены.