Продолжение агрессивной политики России должно повлечь за собой новые санкции - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерсом сегодня в Киеве.

”Еще раз подчеркиваю, что Россия обязана выполнить Минское соглашение. И если Россия будет дальше продолжать агрессивную политику против Украины и против всего мира, она должна дальше платить цену. В том числе и платить цену и за новые санкции, в том числе и платить цену за наше единство - стран ЕС, Украины и США”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Также сообщалось, что ЕС призывает Турцию не подрывать санкции против России.