В новом Кабмине обещают утвердить программу своей деятельности уже сегодня
12:13, 08 декабря 2014Политика
0 0
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявляет, что сегодня до конца дня программа деятельности правительства будет утверждена на заседании Кабмина.
До конца дня программа деятельности правительства будет утверждена / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета парламента.
Читайте такжеКабмин продлил на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электрической энергии
“Завтра мы ее готовы вносить. В среду комитеты будут иметь возможность ее обработать. В четверг мы обращаемся к парламенту с просьбой рассмотреть вопрос об утверждении программы деятельности Кабинета министров Украины с соответствующим докладом премьер-министра и всеми необходимыми процедурными делами”, - сказал Кириленко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter