Рассмотрение программы деятельности Кабмина в Раде перенесли на четверг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

Турчинов отметил, что “мы проводили консультации с премьер-министром нашей страны и просим Верховную Раду поддержать рассмотрение на этой пленарной неделе программу деятельности правительства”.

“По нашим надеждам, сегодня, максимум завтра, программа будет внесена в Верховную Раду, будет возможность рассмотреть ее во фракциях и комитетах с тем, чтобы на четверг поставить ее для голосования”, - сказал Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 5 декабря министр экономического развития и торговли Айварас Абрамавичус заявил, что концепцию реализации программы деятельности Кабинета министров на 2015 год представят на рассмотрение Верховной Рады во вторник, 9 декабря.

«Программа деятельности базируется на ключевых задачах отдельных министерств и плане реформ, нацеленном на выход Украины из экономического кризиса. Уже во вторник вся эта программа будет представлена в Верховной Раде», - отметил Абрамавичус.