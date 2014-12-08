Порошенко призвал как можно скорее провести переговоры в Минске
02:56, 08 декабря 2014Политика
2 0
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины Хайди Тальявини.
Порошенко призвал как можно скорее провести переговоры в Минске / УНИАН
Об этом он сообщил в своем Twitter.
По словам главы государства, "проведение заседания Трехсторонней контактной группы должно состояться как можно скорее, чтобы уже 9 декабря добиться прекращения огня".
Читайте такжеПорошенко анонсировал новый раунд переговоров в Минске
Заметим, что очередные переговоры по поводу "дня тишины" должны состояться в Минске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter