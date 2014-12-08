Порошенко призвал как можно скорее провести переговоры в Минске

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам главы государства, "проведение заседания Трехсторонней контактной группы должно состояться как можно скорее, чтобы уже 9 декабря добиться прекращения огня".

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Заметим, что очередные переговоры по поводу "дня тишины" должны состояться в Минске.