Порошенко призвал как можно скорее провести переговоры в Минске

02:56, 08 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины Хайди Тальявини.

Фото УНИАН

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам главы государства, "проведение заседания Трехсторонней контактной группы должно состояться как можно скорее, чтобы уже 9 декабря добиться прекращения огня".

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Заметим, что очередные переговоры по поводу "дня тишины" должны состояться в Минске.

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