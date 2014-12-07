К боевикам организованно везут "добровольцев" из Сибири (видео)
15:46, 07 декабря 2014Политика
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В Луганскую область из российского Томска отправилась первая группа добровольцев в составе группы 31 человек в возрасте от 23 до 50 лет.
Об этом говорится в сюжете телеканала ТВ2, передает Украинская правда.
По данным СМИ, отправка добровольцев на Луганщину организовал Всероссийский союз ветеранов Афганистана, а снарядили отряд на деньги спонсоров.
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Как указано в сюжете, много кто из "активистов" прошел Афганистан и Чечню.
Также в сюжете сказано, что подобные отряды "добровольцев" отправляются в Украину по всей Сибири.
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