Возле Рады авто снова сбило "евробляхера" (фото)

Пострадавшему мужчине оказывают помощь.

Возле Верховной Рады снова случился инцидент: авто сбило участника акции протеста автомобилистов с еврономерами.

Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. Его зацепило авто NISSAN Micra с женщиной за рулем, передает "Украинская правда".

По предварительным признакам, пострадавший получил открытый перелом. Мужчине оказывают помощь сотрудники Национальной гвардии.

Тем временем участники сворачивают акцию протеста. "Мы здесь уже три дня. Поэтому просто к женам хочется, помыться в теплой ванне", - сказал мужчина, который представился Олегом.

Как сообщили 12 июля некоторые СМИ, в центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, блокировавших проезд возле Верховной Рады.

Пинзеник утверждает, что протестующий под Верховной Радой бросился на его автомобиль.