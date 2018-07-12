Трамп о встрече с Путиным: мы будем говорить об Украине

Президент США утверждает, что лидеры стран-членов НАТО поблагодарили его за встречу с Путиным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки (Финляндия), он поднимет вопрос Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках участия в саммите НАТО в Брюсселе.

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"Как вы знаете, я встречаюсь с президентом Путиным в понедельник. И я думаю, что мы едем на эту встречу, не имея слишком больших ожиданий. Мы хотим узнать о Сирии. Мы, несомненно, спросим о вашем любимом вопросе о вмешательстве (в выборы президента США - ред.) Я снова подниму этот вопрос, но мы также будем говорить о других делах. Мы будем говорить об Украине", - заявил Трамп.

При этом он заявил, что Украина принимает участие в саммите НАТО. "Вы знаете, очень интересно услышать, что они должны сказать", - сказал Трамп.

Вместе с тем, президент США спросили, высказывали ли лидеры других стран-членов какие-то специфические беспокойства по поводу встречи с президентом РФ или просили поднять на встрече с Путиным какие-то вопросы.

"Они на самом деле поблагодарили меня за встречу с президентом Путиным. Я ожидаю встречи. Они поблагодарили меня. Они думают, что это хорошее дело, что я делаю это. И они выразили нам наилучшие пожелания. Учитывая сказанное, мы увидим, что произойдет", - сказал Трамп.

Также он сказал, что на встречу с Путиным не уйдет много времени.

"Мы посмотрим, к чему эта встреча приведет. Она может привести к чему-то очень продуктивному, а может и нет", - сказал Трамп.