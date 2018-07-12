"От Косово до Афганистана": генсек НАТО рассказал о вкладе Украины в деятельность НАТО

Генеральный секретарь Альянса также выразил благодарность президенту Украины за готовность углублять отношения с НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Украину за вклад в укрепление евроатлантической безопасности.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции, которая проходит в Брюсселе в рамках двухдневного саммита НАТО.

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«Мы глубоко ценим вклад Украины в НАТО - от Косово до Афганистана, и в силы быстрого реагирования НАТО. Более 20 лет особого партнерства между НАТО и Украиной сделало вклад в евроатлантическую безопасность. И я хочу лично поблагодарить вас за вашу преданность по углублению этих связей между Украиной и НАТО», - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, Украина готова увеличить втрое свой персонал в штабе небоевых миссии Организации североатлантического договора (НАТО) «Решительная поддержка» в Афганистане. Сейчас в миссии в Афганистане проходят службу 11 украинских военнослужащих, но их количество может быть увеличено до 28 человек.

Задача небоевой миссии - обучение и повышение профессионального уровня национальных сил безопасности Афганистана, инструкторам и советникам миссии запрещено участвовать в боевых действиях.