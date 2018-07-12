Рада сегодня рассмотрит обновление ЦИК и назначения судей Конституционного суда (онлайн)
Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопросы об обновлении состава членов Центральной избирательной комиссии, а также о назначении на должность судей Конституционного суда.
Читайте такжеПарубий заявил об отсутствии согласованной позиции фракций по обновлению ЦИК
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также предполагается к рассмотрению президентский законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".
Также сегодня планируется рассмотреть ряд экономических законопроектов и значительное количество ратификаций международных соглашений.
В частности, речь идет о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолета малайзийских авиалиний MH17 в 2014 году.
Также одно из соглашений, которое предполагается ратифицировать, касается модернизации "Укрзализныци".