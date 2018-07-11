Суд ЕС отменил часть санкций против Андрея Клюева

Аннулированы санкции периода 2017-2018 годов, которые были наложены на Андрея Клюева. Суд ЕС указал на недостаточность оснований, на основе которых имя экс-главы администрации Януковича оставалось в санкционном списке.

Суд ЕС снял с Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента Виктора Януковича, санкции периода 2017-2018 годов, действие которых завершилось в марте текущего года.

Такое решение суд в Люксембурге обнародовал в среду, 11 июля. Клюев также ходатайствовал об аннулировании санкций за период 2016-2017 годов, но их суд оставил в силе. Об этом сообщает DW.

По обнародованным материалам, Клюев отмечал, что Совет ЕС, который наложил на него санкции, "не смог предоставить доказательств, что он подрывал демократию, верховенство права или права человека в Украине". В то же время Клюев также настаивал, что подрывает демократию действующая украинская власть.

"Информация (...) отправленная в письмах Генеральной прокуратуры Украины - единственное основание, на которую возлагалась Совет (ЕС - Ред.) в вопросе сохранения имени истца в (санкционном - Ред.) списке - является неполной и полной противоречий, которые могли бы заставить Совет усомниться в том, что имеющиеся доказательства являются достаточными", - говорится в заключении суда.

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Как сообщалось, в марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18-ти бывших высокопоставленных чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлевались. Одновременно ряду лиц путем их опротестования в Суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в Суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет с тех пор, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была бы продемонстрировать хоть какой-то прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. При этом Сергею Клюеву удалось отменить еще действующие санкции. К тому другим соратникам Виктора Януковича удавалось отменить санкции постфактум.

В марте 2018 года Совет ЕС продлил на год - до 6 марта 2019 года решение о замораживании счетов 13-ти лиц, определенных как виновных в незаконном присвоении украинских государственных средств или в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Санкции в отношении Андрея Клюева на период до 2019 года остаются в силе.