В Украине на деньги Кремля может появиться новая пятая колонна - военный эксперт

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.

"В Украине сейчас может быть создана новая пятая колонна, как писал в статье Михаил Саакашвили, вот этого надо опасаться. На мой взгляд - это все те же самые, которые в свое время были инспирированы в наш политикум. Самая основная среда для создания этой "новой пятой колонны" - это коррумпированные лица. Снова приведу цитату Саакашвили: "Именно коррумпированные лица всегда найдут общий язык с Путиным". И он прав в этом", - предупредил Игорь Козий.

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Отметим, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Путина ждет судьба ливийского диктатора Каддафи, и он видит, как его с Рублевки достает толпа разъяренных русских.