Гройсман запретил министрам общаться с представителями России без согласования с МИД (видео)

Ни у кого из членов правительства нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором, заявляет премьер.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ни один из членов правительства не имеет мандата на ведение любых переговоров с Россией как страной-агрессором.

Об этом он заявил во время заседания правительства 11 июля, комментируя опубликованное 10 июля "Экономической правдой" письмо министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика к компании "Росатом", где он предлагает провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля, так как Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу строительства завода по производству ядерного топлива.

"Я хочу заметить для всех коллег, министров, любые подобные дела - вы сразу должны реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и врагом. Не мы на них напали, а они на нас. Но они об этом еще долго будут жалеть", - заявил премьер-министр.

По его словам, подобные разговоры и контакты с Россией должны координироваться с Министерством иностранных дел.

В свою очередь, Насалик заявил, что размещенное на "Экономической правде" письмо является фэйком и что оригинал данного письма опубликован на сайте Минэнергоугля.

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"Министерство не возобновляет сотрудничество с Россией, а полностью прекращает. Все документы были опубликованы на сайте Минэнергоугля", - заявил Насалик.

Также он добавил, что письмо было направлено сначала в Министерство иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 10 июля "Экономическая правда" опубликована письмо главы Минэнергоугля к "Росатому", где именно Насалик предлагает провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля, так как Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу строительства завода по производству ядерного топлива.

В свою очередь, Минэнергоугля заявило, что переговоры с Россией относительно строительства завода по производству ядерного топлива были инициированы Китаем, а не министерством, и опубликовало на своем сайте данное письмо, где указано, что министерство готово обсудить состояние реализации строительства завода и предлагает российской стороне встретиться в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты.

В июне 2016 года Насалик заявил, что американско-японская компания Westinghouse готова начать работы по строительству завода для изготовления ядерного топлива в Украине.

Государственный концерн "Ядерное топливо" создан в 2008 году для совершенствования управления атомно-промышленным комплексом, развития уранового и циркониевого производства, создания производства элементов собственного ядерного топлива и мощностей по фабрикации тепловыделяющих сборок. Контроль за деятельностью концерна осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.