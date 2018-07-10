Сюмар заявила, что кулуары Верховной Рады для журналистов закрывать не будут

Вместе с тем председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар считает, что необходимо изменить положение об аккредитации представителей СМИ в парламенте.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар заявила, что накануне общалась с председателем парламента Андреем Парубием, и они пришли к общей позиции, что закрывать кулуары Верховной Рады для журналистов не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сюмар сказала в комментарии журналистам.

Она отметила, что соответствующее решение регламентного комитета парламента носит рекомендательный характер.

«Я говорила вчера со спикером по этому вопросу. И мы пришли к общей позиции, что закрывать кулуары никто не будет. Поэтому, я думаю, что эта проблему можем снимать по состоянию на сейчас. И в этом созыве мы сделаем всё возможное, чтобы таких вещей не происходило», - подчеркнула Сюмар.

В то же время она выразила мнение, что необходимо изменить положение об аккредитации представителей СМИ в парламенте.

«Мы считаем, и комитет наш считает, что положение об аккредитации должно быть изменено. И реальные журналисты, которые работают на реальные редакции и освещают реально работу парламента, однозначно должны как можно быстрее иметь возможность аккредитоваться на каждую сессию по электронной форме и в тот же день получить ответ», - сказала Сюмар.

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Она добавила, что необходимо направить усилия на то, чтобы предложить способ отличать журналистов, действительно освещающих работу парламента, от людей, которые зарегистрированы на несуществующие издания.

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова также пояснила, что пресс-центр предлагают создать только для улучшения условий работы журналистов, в частности, телевизионщиков, а также для использования возможностей Интернета.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов - создания отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк относительно «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуди (газета «Общественный вестник Киева») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). Как известно, скандал вокруг журналисток возник, когда в Facebook появилось их фото, на котором неподалеку украинского флага одна из них показывала неприличный жест - средний палец.

В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров в административном здании на улице Грушевского, 5 и размещении мест для работы журналистов.

20 июня Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте журналисток Махмуди и Егоровой.