В ЕС призывают Украину полностью реализовать положения закона о нацбезопасности

В ЕС отмечают, что этот закон создает правовую основу для дальнейшего реформирования СБУ, которое должно быть реализовано.

В Европейском Союзе призывают Украину полностью воплотить положения Закона «О национальной безопасности Украины».

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

"Европейский Союз приветствует принятие Закона «О национальной безопасности Украины», что стало важным шагом на пути к приближению сектора безопасности Украины к европейским принципам и стандартам. Закон создает правовую основу для дальнейшего реформирования Службы безопасности Украины, которое должно быть доведено до конца", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Украину приложить все усилия для полной реализации положений закона, предусматривающего, в частности, своевременную разработку, принятие и введение других нормативно-правовых актов в этой сфере. Европейский Союз в лице Консультативной миссии ЕС будет продолжать участвовать в работе Международной консультативной группы для предоставления рекомендаций и поддержки Украины в этом процессе", - подчеркивается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла Закон «О национальной безопасности Украины». 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Законом, в частности, определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, пространство безопасности, правовое пространство; членство в Евросоюзе и в НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.