ИС: артиллерия сил АТО разбила передовые подразделения боевиков возле Волновахи

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

"Несколько блокпостов и укрепленных позиций террористов уничтожены, трупы и раненые терористы вывозятся в район Еленовки. В районе отдельных уничтоженных позиций противник не проводит вывоз тел погибших боевиков", - говорится в сообщении.

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По данным Дмитрия Тымчука, за Докучаевском и Еленовкой сосредоточена крупная группировка противника, оснащенная артиллерией и бронетехникой. "Идентифицировано как минимум 3 усиленные ротные тактические группы российских войск, а также несколько "сборных" групп местных боевиков в качестве "передовых команд" (именно последние несут основные потери). Отмечается функционирование в этом районе единого командного центра боевиков", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что боевики в данном районе продолжают вести с украинской артиллерией контрбатарейную борьбу, открывая огонь в основном с позиций в районе Докучаевска. Фиксируются удары артиллерии противника и по жилым кварталам.