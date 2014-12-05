На Донбассе боевики украли более 100 млн грн пенсий и соцвыплат
02:42, 05 декабря 2014Общество
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Боевики на Донбассе ограбили 20 инкассаторских машин, перевозивших деньги, предназначенные для социальных выплат.
REUTERS
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко, пишет Gazeta.ua.
"У нас за последнее время были ограблены 20 инкассаторских машин", — уточнил Розенко.
По его информации, речь идет о более 100 млн грн.
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"Это уже не несколько миллионов грн, а уже чуть больше сотни миллионов", — отметил министр.
Он объяснил, что именно подобная ситуация делает невозможным поставки наличных денег для осуществления выплат пенсий и пособий на оккупированных сепаратистами территориях.
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