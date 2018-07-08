Медиа поспешили с возможностью признания аннексии Крыма - спецпредставитель Госдепа

Волкер объяснил американскую позицию по аннексии Крыма.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что США не планируют признавать аннексию Крыма Россией.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - заявил он в интервью немецкому телеканалу Ost West.

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По словам Волкера, администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

"Говоря об Украине шире, я думаю, что Украина знает, что США очень поддерживали её в вопросе восстановления суверенитета страны, её территориальной целостности и мира, особенно в районах Восточной Украины, где продолжаются бои. И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма «не является позицией США», санкции против РФ должны оставаться.

Как сообщалось, когда президента США Дональда Трампа 29 июня спросили, признают ли США Крым частью России, он ответил: "Мы посмотрим".