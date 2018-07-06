Мининформ направил в Facebook очередной запрос о необходимости блокирования "ЛНР" и "ДНР"

Мининформ в письме указал на недопустимость ограничения свободы слова украинских пользователей, страницы которых блокируют за якобы нарушение правил сообщества.

Министерство информационной политики Украины обратило внимание руководства Facebook на то, что боевики "ЛНВ" и "ДНР" используют эту соцсеть для своей пропаганды, тогда как некоторые украинские пользователи блокируются.

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Как передает Украинская правда, при этом в Мининформе обнаружили, что за реализацию политики Facebook на территории России, Украины и других стран СНГ отвечает гражданка России Ульяна Зинина.

Об этом исполняющий обязанности министра информационной политики Дмитрий Золотухин написал на своей странице в Facebook на украинском и английском языках.

"На днях Министерство информационной политики Украины направило в компании Фейсбук очередной официальный запрос относительно поддержки компанией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которых признали украинские государственные органы", – отметил он.

Золотухин напомнил, что внутренняя политики Фейсбука предусматривает удаление страниц и профайлов, которые своим контентом поддерживают терроризм. А представители "ЛНР" и "ДНР" с 2014 года сбили самолета МН-17, обстреливали мирных жителей Мариуполя, Краматорска, Авдеевки, Волновахи, организовывали теракты в Харькове, Одессе и Киеве.

Также Мининформ в письме указал на недопустимость ограничения свободы слова украинских пользователей, страницы которых блокируют за якобы нарушение правил сообщества.

Золотухин отметил, что еще в феврале-марте 2018 года Украина направила партнерам из Фейсбук информацию о сомнительных фактах блокировки украинских пользователей.

"К сожалению, блокирование продолжаются до этого времени, а на открытые письма пользователей администрация соцсети не реагирует", – сообщил он.

"Недавно, в ответ на очередной запрос от министерства, из почтового ящика Габриэллы Чех пришел автоматический ответ о ее отсутствии в офисе и рекомендация обращаться по вопросам, касающимся России, Украины и стран СНГ, к ее коллеги Ульяны Зініної", – отметил Золотухин.

Как сообщал УНИАН, ранее в Amnesty International отреагировали на скандальный украинский законопроект о блокировке сайтов.