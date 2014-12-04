В Раде сформировали комитеты

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 270 народных депутатов из 375 зарегистрированных в сессионном зале. 27 народных депутатов проголосовали против.

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Ранее Верховная Рада Украины избрала народного депутата Андрея Парубия («Народный фронт») первым заместителем главы парламента. Также народного депутата Оксану Сыроед ("Самопомич") избрано заместителем главы ВР.

Постановлением образуются такие комитеты Верховной Рады Украины восьмого созыва:

1) Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

2) Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

3) Комитет по вопросам бюджета;

4) Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;

5) Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

6) Комитет по вопросам экономической политики;

7) Комитет по вопросам европейской интеграции;

8) Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

9) Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

10) Комитет по иностранным делам;

11) Комитет по информатизации и связи;

12) Комитет по вопросам культуры и духовности;

13) Комитет по вопросам науки и образования;

14) Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;

15) Комитет по вопросам здравоохранения;

16) Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

17) Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики;

18) Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

19) Комитет по вопросам правовой политики и правосудия;

20) Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства;

21) Комитет по Регламенту и организации работы Верховной Рады Украины;

22) Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики;

23) Комитет по вопросам семьи, молодежной политики и спорта;

24) Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения;

25) Комитет по делам ветеранов и инвалидов;

26) Комитет по вопросам транспорта;

27) Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В соответствии с частью второй статьи 5 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" устанавливается, что в состав каждого из комитетов парламента восьмого созыва может входить не менее 11 и не более 35 народных депутатов.

Кроме того, предусматривается утвердить согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" предметы ведения комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Постановлением установлено, что в случае внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, проекта постановления или другого акта Верховной Рады, содержание которого касается предметов ведения двух или более парламентских комитетов, главный комитет по проработке такого проекта определяется на основании статьи 88 Конституции Украины председателем Верховной Рады, в том числе по предложению Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде, внесенному в соответствии с Регламентом Верховной Рады, если решением Верховной Рады проработка проекта такого акта не отнесена к ведению временной специальной комиссии Верховной Рады, образованной в соответствии со статьей 89 Конституции Украины.

В соответствии с предложениями народных депутатов, постановление также было дополнено положениями относительно того, что согласно ст. 10 Закона Украины “О приватизации государственного имущества” образуется специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Также депутаты поддержали предложение относительно образования специальной комиссии ВР по вопросам демократического установления контроля над военной организацией государства.