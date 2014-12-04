Почти все фракции уже согласились голосовать за глав комитетов Рады – Гройсман
16:18, 04 декабря 2014Политика
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Почти все фракции уже согласились голосовать за руководство парламентских комитетов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
Он отметил, что “уже есть согласие почти всех фракций, и проект постановления печатается, и он будет внесен в сессионный зал”.
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“Конечно, службам Верховной Рады технически нужно время для того, чтобы это сделать (напечатать текст постановления для народных депутатов - УНИАН)”, - добавил Гройсман.
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