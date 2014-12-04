Почти все фракции уже согласились голосовать за глав комитетов Рады – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Он отметил, что “уже есть согласие почти всех фракций, и проект постановления печатается, и он будет внесен в сессионный зал”.

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“Конечно, службам Верховной Рады технически нужно время для того, чтобы это сделать (напечатать текст постановления для народных депутатов - УНИАН)”, - добавил Гройсман.