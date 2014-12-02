Боевики после объявленного "перемирия" возобновили атаки в Донецком аэропорту

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«В течение дня в зоне Донецкого аэропорта было затишье. После отбытия представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон террористы возобновили атаки терминалов», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны Степан Полторак заявил, что руководители Совместного центра Украины и РФ регулярно проводят переговоры о прекращении огня на Донбассе в рамках выполнения Минских договоренностей.

В свою очередь представители этого украинско-российского центра сообщали, что в Донецке на 2 декабря назначена встреча по прекращению огня с участием Генштабов Украины, РФ и боевиков.

Позже один из главарей «ДНР» Андрей Пургин заявил, что контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о прекращении огня в аэропорту Донецка с 17.00 по киевскому времени 2 декабря.