"Свидетельство импотенции правоохранительных органов": Найем жестко раскритиковал законопроект о цензуре в интернете

14:17, 05 июля 2018
Политика
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Найем назвал данный законопроект "мародерством" / фото УНИАН

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде". "Я не буду голосовать за этот законопроект. Да, война диктует свои правила и нам надо защищать свое информационное пространство. Но этот закон не про защиту национальной безопасности. Этот закон – свидетельство импотенции правоохранительных органов. И у меня есть железный аргумент. За четыре года войны руководители всех без исключения правоохранительных органов в той или иной форме неоднократно обвиняли журналистов и отдельные СМИ в подрыве национальной безопасности и обороноспособности страны", - написал нардеп.

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Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о блокировании сайтов.

Как сообщал УНИАН, законопроект №6688 вносился в повестку дня сессии парламента в июле 2017 года, но тогда депутатам не хватило голосов для этого. 21 июня 2018 года законопроект №6688 был успешно внесен в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии.

Обсуждая законопроект №6688 25 июня представители интернет-сообщества Украины заявили, что принятие такого закона повлечет ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станет основанием для монополизации рынка предоставления услуг по доступу к Всемирной сети.

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Теги: #интернет#цензура#блокирование сайтов