Рада отказалась рассматривать сегодня вопрос об обновлении состава ЦИК

По словам спикера ВР, если снять старый состав ЦИК и не выбрать новый, это введет в юридический коллапс все украинское государство.

Верховная Рада Украины не поддержала рассмотрение вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, после выступления представителей фракций, большинство из которых критически высказались по этому вопросу, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что накануне к нему обратились ряд глав фракций, которые сообщили, что не будут участвовать в голосовании сегодня.

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“Соответственно, это ставит под большой риск формирование ЦИК. Если мы во время голосований и рассмотрения снимем старый состав ЦИК, а новый не выберем, это введет в юридический коллапс все украинское государство”, - подчеркнул спикер.

Так, он поставил на “рейтинговое” голосование вопрос о готовности депутатов перейти к вопросу об обновлении ЦИК. Он отметил, что если голосования не будет, то этот вопрос будет отложен. Вместе с тем, Парубий выразил убеждение, что со старым составом ЦИК нельзя проводить новые выборы.

В результате за то, чтобы начать сегодня рассмотрение вопроса о новом составе ЦИК, проголосовали лишь 189 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В частности, от “Блока Петра Порошенко” проголосовали 117 депутатов, “Народного фронта” - 10, “Самопомочи” - 17, Радикальной партии - 16, “Батькивщины” - 1, группы “Воля народа” – 9. От фракции “Оппозиционный блок” и группы “Видродження” это предложение не поддержал ни один депутат.

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“Таким образом, мы не можем сейчас войти в рассмотрение данного вопроса”. - констатировал Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодняшней повесткой дня заседания парламента было предусмотрено рассмотрение вопросов об увольнении с должностей членов ЦИК и о назначении новых.

Президент внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольського, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой – всего 14 кандидатур.

Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома уже давно прошел. Согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.