Расправа оккупанта за патриотизм - в МИД отреагировали на второй приговор Балуху

Украинские дипломаты выражают протест России.

В Министерстве иностранных дел (МИД) назвали незаконным и своевольным вынесенный оккупационным «судом» второй приговор украинскому активисту Владимиру Балуху.

Читайте такжеУкраинскому политзаключенному Балуху в оккупированном Крыму дали 5 лет колонии по второму делу

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в "Tвиттере". «Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ», - заявила Беца.

По ее словам, Украина призывает своих международных партнеров повлиять на Кремль для освобождения Балуха.

«Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных», - отметила представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, во временно оккупированном Крыму так называемый «суд» по делу о дезорганизации работы СИЗО приговорил Балуха к наказанию в виде лишения свободы сроком 5 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 10 тыс. руб.

19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему ранее приговора по сфабрикованному делу о хранении боеприпасов.

ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на него.