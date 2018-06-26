"Угрозы жизни нет": Москалькова о состоянии Балуха, который голодает с 19 марта

Российский омбудсмен призывает использовать другие методы протеста и отстаивания прав вместо голодовки.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова утверждает, что угрозы жизни незаконно осужденному в России украинскому активисту Владимиру Балуху, голодающему с 19 марта, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве.

«По заключению врачей, нет угроз его жизни, но я сама планирую посетить и увидеть лично, в каком он состоянии», - сказала Москалькова.

«Но я всегда считаю, что если человек голодает столько времени, конечно, это опасно, и призываю всех, чтобы использовали другие методы протеста и отстаивания прав», - сказала российский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

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Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявлений начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Балух 19 марта объявил голодовку.

15 июня ему стало плохо во время заседания подконтрольного РФ Раздольненского райсуда.

22 июня адвокат сообщил, что активист отказался от сухарей и стал пить только воду.

25 июня контролируемый Россией «суд» в Симферополе должен был рассмотреть ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Балуха. Рассмотрение ходатайства перенесено на 5 июля.