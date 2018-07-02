Денисова пообещала РФ зеркальный ответ на недопуск к украинским политзаключенным
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова будет настаивать на том, чтобы допуск российского омбудсмена к тем гражданам, которых хочет посетить российская сторона, происходил только на основе «зеркальности, синхронности и взаимности».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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«По другому никак не может быть», - отметила Денисова.
Денисова подчеркнула, что Россия нарушила договоренности относительно ее посещения украинских политзаключенных, и ее не допустили ни к одному из них.
Ключевая цель моей поездки была в том, чтобы убедить всех наших политзаключенных, мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута... мы боремся за них и победим”, - сказала омбудсмен.
«Я продолжаю работу по созданию «дорожной карты». Они говорили про какие-то меморандумы, какие-то графики, в которых, начиная, например, с августа, а может, с сентября начнем посещать наших граждан. У нас голодает четверо. Если они забыли об этом, то мы об этом не забыли», - сказала Денисова.
Она добавила, что эту работу постараются сделать срочно, чтобы ее допустили ко всем украинским политзаключенным.