СНБО: На Донбассе активизировались проукраинские партизаны
15:00, 03 декабря 2014Политика
1 0
В Совете национальной безопасности и обороны констатируют активизацию украинских партизанских отрядов на захваченных боевиками территориях Луганщины и Донетчины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.
Читайте такжеВ Антраците террористы ищут украинских партизан - "Права справа""Мы уже давно имели и имеем информацию об активизации действий небольших партизанских отрядов. Они действительно проявляют активность, обезвреживая и боевиков, и технику. Есть информация, что к этим группам присоединяются и бывшие представители бандформирований - из тех, которые уже поняли, чем на самом деле являются так называемые "ЛНР" и "ДНР", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter