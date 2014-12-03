СНБО: На Донбассе активизировались проукраинские партизаны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте такжеВ Антраците террористы ищут украинских партизан - "Права справа""Мы уже давно имели и имеем информацию об активизации действий небольших партизанских отрядов. Они действительно проявляют активность, обезвреживая и боевиков, и технику. Есть информация, что к этим группам присоединяются и бывшие представители бандформирований - из тех, которые уже поняли, чем на самом деле являются так называемые "ЛНР" и "ДНР", - сказал Лысенко.