Яценюк о конституционных изменениях: запретить федерализацию и закрепить понятие "Крымская автономия"

Лидер "Народного фронта" также отметил необходимость ввести в Конституции прямой запрет на федерализацию Украины.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что в Конституцию Украины нужно внести изменения в части местного самоуправления.

Об этом он написал в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины, 28 июня, о предложенных им изменений Основного Закона.

"Предлагаем ввести институт префекта вместо областных и районных государственных администраций. Префекты будут назначаться президентом по представлению Кабмина, и будут осуществлять надзор за соблюдением законодательства", - написал Яценюк.

"Если акт местного самоуправления не соответствует Конституции или закону, - префект сможет инициировать отмену такого акта в судебном порядке", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" также отметил необходимость ввести в Конституции прямой запрет на федерализацию Украины: "Одновременно закрепить понятие "Крымская автономия", которое базируется на исторических правах крымскотатарского народа".

Яценюк также предложил определить в Конституции фермерское хозяйство основой аграрного строя Украины.