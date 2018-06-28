Садовый и его "Самопомощь" катастрофически теряют рейтинги: блогер назвал причину

За кандидата в президенты Андрея Садового готовы проголосовать только 2,4% - 3,4%.

Украинский политолог Кирилл Сазонов объяснил, почему Андрей Садовой и его "Самопомощь" катастрофически теряют рейтинги.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Раз уж все обсуждают рейтинги от КМИСа и "Рейтинг", интересно посмотреть не только на успехи, но и на провалы. На мой взгляд тут очень показателен пример "Самопомичи" и ее лидера Андрея Садового. Серьезный успех в прошлой кампании, "партия среднего класса", прекрасные перспективы, фракция в Верховной Раде, в Киевраде, во многих местных советах. Садового вообще всерьез рассматривали в качестве перспективного кандидата в президенты. И что в результате имеем? Имеем полный провал. За кандидата в президенты Андрея Садового готовы проголосовать 2,4% - 3,4%. Это не рейтинг, это максимум технический кандидат, да и то во втором эшелоне. Шансов нет от слова совсем", - написал он.

"Рейтинг "Самопомичи" тоже не радует партийцев – от 2,4% до 5,1%. То есть вопрос попадания в ВР следующего созыва, мягко говоря, дискуссионный. Могут и пролететь. Так что не исключено, что для гарантированного прохождения в Раду "Самопомичи" придется искать союзника, который даст пару процентов. Как вариант – Анатолий Гриценко, в высокий результат которого через год я совершенно не верю. Да, на фоне оптимизма прошлых выборов этот результат иначе, как провальным и не назовешь. Что, кстати, вполне логично. Партия прошла в Раду с кредитом доверия и большими ожиданиями. А в результате дала только скандалы. Блокирование оккупированных территорий, скандалы в сессионном зале, мусорный коллапс во Львове и ряд сомнительных решений – все логично. Надежд не оправдали. Так тоже бывает. Хороший, кстати, урок всем другим партиям. Первая победа ничего не гарантирует…", - добавил блогер.