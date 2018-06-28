В Конституции нужно определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО - Яценюк

"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - подчеркнул он.

В Конституции нужно определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.

"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - подчеркнул он.

Напомним, во время съезда партии "Народный фронт" в ноябре 2017 года Арсений Яценюк обратился к западным партнерам подписать план действий относительно членства Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС, как было сделано для установления безвизового режима между ЕС и Украиной.

"Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире", - подчеркнул он.