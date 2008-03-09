Члены ВО Свобода защитили трехголовое чучело, обозначающее БЮТ, НУНС и Регионы

В Житомире двое неизвестных пытались сорвать акцию "Марш защиты украинцев", которую проводило Всеукраинское объединение "Свобода" по случаю 194-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, который был свидетелем указанных событий, в марше приняли участие 100 человек, которые с лозунгами "Слава - нації, смерть - ворогам!" прошли по главным улицам к памятнику Т.Шевченко, где провели митинг и уничтожили чучело, которое, по словам лидера Житомирской областной организации ВО "Свобода" Руслана КОЦЮБИНСКОГО, "символизирует коммуно-олигархические кланы, мешающие украинцам стать хозяевами собственной земли".

Во время прохождения колонны по одной из улиц города на участников акции, которые шли в первом ряду, неожиданно напали двое неизвестных. Они пытались отобрать чучело, после чего произошла драка и правоохранители, которые охраняли участников акции, задержали нападавших.

Комментируя происшествие, председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Р.КОЦЮБИНСКИЙ отметил, что такой инцидент случается не первый раз. "В прошлом году 7 ноября неизвестные отобрали у участников акции ВО "Свободы" чучело коммунизма", - напомнил он.

"В этот раз мы уже подготовились, ожидали нападения и не дали отобрать чучело из трех голов, которые символизируют три политические силы – Партию регионов, БЮТ и НСНУ, отбили его, как вы видели", - сказал Р.КОЦЮБИНСКИЙ.

В свою очередь, присутствующий на марше председатель Киевской городской организации ВО "Свобода" Андрей МОХНИК заявил, что целью акции является протест против действий политических оппонентов ВО "Свободы" из Партии регионов, БЮТ и политической партии "Народный Союз Наша Украина" "в попытке втянуть Украину в ЕС, НАТО или же приблизить к России" и призыв к национальному самосознанию украинцев".