Боевики обещают начать отвод тяжелой техники на следующей неделе

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы стремимся выйти на какой-то результат до 9-10-го числа, чтобы к 9-10 числа начать отвод тяжелой техники", - заявил представитель группировки «ДНР» Андрей Пургин.

Ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили, что украинские военные и боевики группировки «ЛНР» договорились о прекращении огня, начиная с 5 декабря.

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